رياح تثير الغبار في أربع مناطق الأربعاء وسماء غائمة جزئيًّا شمال وجنوب المملكة

المواطن ـ رقية الأحمد

أكّدت الهيئة العامة للأرصاد، أن طقس غد الأربعاء، يتّسم بالرياح السطحية، التي تنشط لتحد من مدى الرؤية الأفقية، بسبب الأتربة المثارة، على أجزاء من مناطق: الرياض، والقصيم، وحائل والمدينة المنورة.

وأوضحت الهيئة، في بيان لها الثلاثاء 16 كانون الثاني/ يناير الجاري، أنَّ “السماء الأربعاء تكون غائمة جزئيًّا إلى غائمة أحيانًا على مناطق تبوك، والجوف، والحدود الشمالية، وحائل والأجزاء الشمالية من المنطقة الشرقية، كذلك على المرتفعات الجنوب غربية”.

وفي شأن حالة البحر الأحمر، بيّنت أنَّ “الرياح تكون شمال غربية إلى شمالية بسرعة 18-45 كم/ ساعة على الجزء الشمالي والأوسط”، مشيرة إلى أنَّ “ارتفاع الموج من متر إلى مترين يصل إلى مترين ونصف على الجزء الشمالي”.

وعن الخليج العربي، لفتت إلى أنَّ “الرياح شمال غربية بسرعة 18- 45 كم/ ساعة، ويكون ارتفاع الموج من متر ونصف إلى مترين ونصف”.

وأبرزت الهيئة، في ختام بيانها اليومي، درجات الحرارة المتوقعة غدًا الأربعاء، على عدد من مدن ومناطق المملكة:







"> المزيد من الاخبار المتعلقة :

إقرأ ايضا :