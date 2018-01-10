شاهد.. أسباب عدم حصول البعض على دعم حساب المواطن رغم أهليته

المواطن - عبدالرحمن دياب

كشف المتحدث الرسمي لوزارة العمل والتنمية، خالد أبا الخيل، أسباب عدم حصول البعض على دعم من حساب المواطن في الدفعة الثانية، على الرغم من أهليتهم للدعم.

وأضاف في مداخلة هاتفية ببرنامج “معالي المواطن” على قناة إم بي سي، أنه لو كان المستفيد من برنامج حساب المواطن مؤهلًا قد لا يكون مستحقًّا للدعم؛ لأن هناك شروط أهلية تتعلق بالجنسية والإقامة وتوافق البيانات مع الجهات الحكومية الأخرى، وشروط أخرى تتعلق باستحقاق الأسرة وعدد أفرادها.

المتحدث الرسمي لوزارة العمل والتنمية يكشف أسباب عدم حصول البعض على دعم من #حساب_المواطن في الدفعة الثانية على الرغم من أهليتهم للدعم#معالي_المواطن pic.twitter.com/MwV1dWSy2s — معالي المواطن (@Ma3alialMowaten) January 10, 2018

ولفت إلى أنه قد يكون الفرد مؤهلًا للحصول على دعم حساب المواطن ولكنه غير مستحق، موضحًا أن الأهلية هي ما يتعلق بالجنسية والإقامة داخل المملكة وألا يكون في مراكز الإيواء الحكومية والسجون.

وبالنسبة للموظفين العاملين في سفارات المملكة خارج السعودية، ويعيشون في الخارج فلا ينطبق عليهم دعم حساب المواطن.

وكشف أن البرنامج تلقى حوالي 54 ألف طلب اعتراض على نتائج الأهلية ويجري العمل عليها ومعالجتها، وفي حال تم قبول الاعتراض فسيدخل في دورة الدفع المقبلة.

وأعلن برنامج حساب المواطن، عن إيداع الدفعة الثانية من الدعم لمستحقيها، ممن حصلوا على إقرار الأهلية، فجر اليوم الأربعاء.

وتشمل الدفعة الثانية من حساب المواطن مستحقي الدعم في الدفعة الأولى، الذين لم يطرأ تغيير على حالتهم، وكذلك المستحقين المكتملة طلبات تسجيلهم حتى 16 ديسمبر الماضي.







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