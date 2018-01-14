شاهد.. انشغل بالهاتف فدهسته سيارة!

شاهد.. انشغل بالهاتف فدهسته سيارة!

2018/01/14
الساعة 1:44 صباحًا
- ‎فيتيوب المواطن, حصاد اليوم
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المواطن - متابعة

تعرض رجل لحادث مروع بعد أن انشغل بهاتفه فدهسه قائد سيارة.


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