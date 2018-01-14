2018-01-14 دياب الرئيسيةتيوب المواطن شاهد.. انشغل بالهاتف فدهسته سيارة! شاهد.. انشغل بالهاتف فدهسته سيارة! 2018/01/14 الساعة 1:44 صباحًا - فيتيوب المواطن, حصاد اليوم 1925 0 طباعة المواطن - متابعة تعرض رجل لحادث مروع بعد أن انشغل بهاتفه فدهسه قائد سيارة. شاركنا بتعليقك إلغاء الرد لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. إقرأ ايضا : شاهد.. مهارات مميزة لرجل في التحكم بسيارة صغيرة “المواطن” توثق بالفيديو والصور لحظات نادرة في مهرجان الملك عبدالعزيز للإبل شاهد.. مسنة على كرسي متحرك بمدرجات الجوهرة تشعل تويتر "> المزيد من الاخبار المتعلقة : حساب المواطن من لديه سجل تجاري يمكنه التسجيل في حساب المواطن بشرط حساب المواطن.. ماذا يعني مكتمل كليًّا بدون الحاجة للمرفقات؟ حساب المواطن يجيب على سؤال مهم حول الراتب بعد خصم قرض السكن رسالة مهمة من حساب المواطن حول استفسارات المستفيدين أسئلة تشغل مستفيدي حساب المواطن.. حاسبة الدعم وإيداع الدفعة الثالثة انفوجرافيك المواطن شاهد انفوجرافيك المواطن : قصة تراجع القرضاوي يرويها المستشار القحطاني انفوجرافيك المواطن : محمد بن سلمان.. قائد التغيير في السعودية انفوجرافيك المواطن : هنا أبرز ماقاله ولي العهد لتوماس فريدمان حوارات مساعد أوباما لشؤون الشرق الأوسط لـ “المواطن”: نظام الملالي ديكتاتوري .. فضح إرهابهم ضرورة فضل البوعينين لـ”المواطن”: ميزانية 2018 تاريخية والملك ركّز على معالجة مشكلة الإسكان رفضها الوطن واحتضنها الغرب.. مشاعل العرادي توضح لـ”المواطن” سر اكتشاف جينات نباتية لإنتاج النفط الحيوي محلل سياسي فرنسي لـ”المواطن”: موقف السعودية من قرار ترامب بشأن القدس منطقي ويبيّن أبعاد القنبلة الأميركية الكاتب السعيد لـ”المواطن”: استقالة الحريري بداية مواجهة أذناب طهران وحزب الشيطان الرياضة العالمية سبب واحد قد يمنع نجم الريال السابق من الانضمام إلى آرسنال نجم برشلونة ينضم إلى هذا الفريق في يناير بالفيديو .. نجم برشلونة الجديد يدخل الكامب نو حافي القدمين لسبب واحد عرض خيالي من مان يونايتد للتعاقد مع نيمار .. كم تتوقع ؟ بالفيديو.. أول تعليق من حسام حسن على هزيمة المصري أمام النادي الأهلي السياحة والسفر المنظمة العربية للسياحة تدعو العالم العربي للاحتفال بيوم السياحة العربي بالصور .. 30 محلاً تجاريًا والمقاهي ومطاعم تنشط حي البجيري التاريخي بالصور.. سياحة سلوفينيا ترحب بزوار الخليج عبر برامج سياحة شتوية بالصور.. الشتاء اللندني والتجربة في الأشهر الباردة الدافئة سلطان بن سلمان: طفرة سياحية قوامها 32 متحفًا بتمويل 5 مليارات ريال تيوب المواطن فيديو مروع.. نهاية مأساوية لشاب حاول القفز فوق النار شاهد.. انشغل بالهاتف فدهسته سيارة! شاهد.. مهارات مميزة لرجل في التحكم بسيارة صغيرة فيديو يحبس الأنفاس.. طائرة مقاتلة تكاد تلتصق بالأرض بالفيديو.. رجل إطفاء يقفز في مياه متجمدة لينقذ طفلًا فيسبوك المرأة والطفل بالفيديو والصور.. فنانة أبها في تشكيل المعادن تسرد نجاحها لـ”المواطن” في ليلة باردة معرض تثقيفي عن سرطان الثدي في القرى بالباحة التوعية بسرطان الثدي بالتعاون مع المركز التخصصي وجمعية زهرة تعلمي طريقة تنمية الحاسة السادسة لديك بسهولة آسيا جبار المناضلة الروائية الجزائرية في بؤرة الضوء .. لم تنل نوبل لكنّها فازت بالقلوب