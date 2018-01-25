شاهد تركي الفيصل يتحدث في دافوس 2018 كمواطن سعودي كبير السن ومغرّدون: تربية ترقى بالرجال

المواطن ـ رقية الأحمد

شهد منتدى دافوس 2018 الاقتصادي الدولي، موقفًا مثيرًا للدهشة والاحترام والتقدير، إذ طلب الأمير تركي الفيصل المداخلة في جلسة وزراء خارجية السعودية والإمارات والبحرين، معرفًا نفسه بـ”مواطن سعودي كبير السن”.

واحتفى المغرّدون، عبر موقع “تويتر” للتدوينات القصيرة، الأربعاء 24 كانون الثاني/ يناير الجاري، بهذا الموقف الوطني من الأمير تركي الفيصل، مؤكّدين أنّه “ليس شرطًا أن تكون أميرًا أو وزيرًا حتى تدافع عن وطنك، يكفيك أن تكون مواطنًا”.

واتّفق المدوّنون، الذين رصدت “المواطن” ردود فعلهم، على أنَّه “معروف أنه ابن ملك ابن ملوك هم أبناء الإمام”، لافتين إلى أنَّ “صاحب السمو الأمير تركي الفيصل يسير على خطى الفيصل رحمه الله، بتربية ترقى بالرجال لمصاف الزعامة العظيمة، في تواضع لا مثيل له”.

واقتبسوا من كلمات تركي الفيصل عبارة قال فيها: “عندما يتكلم الشعور الوطني الصادق يخفق القلب ويسري حب الوطن شوقًا فيشوش الرأس اعتزازًا وذكريات مجد تسقي ثرى الوطن غيثًا منهمرًا”.

وأضافوا: “أي مواطن هو تركي الفيصل؟ هو المواطن الذي دافع عن قضايا بلادنا في المحافل الدولية، لاسيّما الولايات المتحدة الأميركية، بكل اتزان وثقة، حتى احترمه البعيد قبل القريب”.

وأردفوا: “كفو سمو الأمير تركي الفيصل، هذا ما تعودنا عليه منهم حكامنا آل سعود، وطنيّتهم أولًا وآخرًا، قولًا وفعلًا، في الداخل والخارج، هم روح وجسد الوطن والمواطن”، مؤكّدين أنَّ “البساطة والتواضع وعدم التصنع، خصال ترفع المرء”.







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