شاهد.. رسالة عبر “المواطن” من مشرف الابتعاث بالهيئة الملكية للعلا لطلاب المحافظة

المواطن - فهد الدوسري - الرياض

أكد مشرف برنامج الابتعاث في الهيئة الملكية لمحافظة العلا، عبدالله الخليوي، أن برنامج الابتعاث الخاص بطلاب وطالبات المحافظة يهدف لتطوير قدراتهم وإمكاناتهم.

مشرف برنامج الابتعاث في @RCU_SA

عبدالله الخليوي لـ " المواطن " : برنامج الإبتعاث يهدف لتطوير قدرات وإمكانيات طلاب وطالبات محافظة العلا .@JorFahad https://t.co/SmZx1bhSDD pic.twitter.com/CHD7efMXQa — صحيفة المواطن (@almowatennet) January 23, 2018

وأضاف في تصريحات خاصة إلى “المواطن” أن الهدف من برنامج الابتعاث استراتيجي لعمل تنمية حقيقية في المحافظة، داعيًا الطلاب والطالبات للتقديم للبرنامج على الرابط هنا والتعرف على الشروط.

وأعلنت الهيئة الملكية لمحافظة العلا، الجهة المسؤولة عن تنمية وتطوير المحافظة كواحدة من أهم المناطق الأثرية والثقافية في المملكة، عن إطلاقها لبرنامج تنموي يهدف إلى تطوير الكفاءات والكوادر الوطنية لأبناء وبنات محافظة العلا، ومنحهم الفرصة لتطوير مهاراتهم الفنية والقيادية للمشاركة في حركة التنمية المستقبلية للمحافظة.

ويهدف البرنامج إلى ابتعاث الطلاب والطالبات من أبناء محافظة العلا إلى مؤسسات تعليمية عالمية في الولايات المتحدة الأميركية، والمملكة المتحدة، وفرنسا وغيرها من الدول للحصول على درجة الدبلوم أو البكالوريوس أو الماجستير في مجالات السياحة والضيافة والتقنيات الزراعية وعلم الآثار والتاريخ وغيرها من التخصصات الأخرى التي تخدم جهود تنمية وتطوير المحافظة.







"> المزيد من الاخبار المتعلقة :

إقرأ ايضا :