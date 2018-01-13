عائض القرني: 3 كوارث تقع وقت الغضب احذروها

المواطن - عبدالرحمن دياب

نصح الداعية عائض القرني، بالصمت في لحظات الغضب؛ لأن الغضب شؤم يحجب العقل عن النظر الصحيح.

وكتب القرني في تغريدة له عبر حسابه الرسمي بموقع “تويتر”: “إذا انتابتك نوبة غضب فاصمت؛ لأن الغضب شؤم، وهو يحجب العقل عن النظر الصحيح، وفي حالة الغضب قد تتكلم كلامًا غير مسؤول، اجعل لحظة الغضب صمتًا وصبرًا وانتظارًا حتى تزول هذه الغمامة السوداء”.

وتابع القرني: “لا تتخذ قررًا وأنت غضبان، فإن الشتم واللعن والطلاق إنما يقع غالبًا وقت الغضب”.

وقال عائض القرني في وقت سابق: “لا تتابعوا التافهين الذين يُقدمون التفاهات والسخافات، وشجّعوا المُبدعين الذين يُقدّمون المُساعدات والإنجازات للدين والوطن والإنسانية”.







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