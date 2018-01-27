كشف سر لحيته.. هذا ما قاله الوليد بن طلال في اتصال الساعة الخامسة

المواطن- عبدالرحمن دياب

كشف الإعلامي إدريس الدريس، تفاصيل مكالمة هاتفية بينه وبين الأمير الوليد بن طلال.

وقال الدريس في برنامج الأسبوع في ساعة على روتانا خليجية: إن الوليد بن طلال نفى له الشائعات حول سوء معاملته في الريتز كارلتون، وأنه كان يعيش وكأنه في بيته، وهذا هو سر اللحية التي ظهر بها في فيديو وكالة رويترز.

وأضاف الدريس أنه هنأ الوليد بن طلال بالخروج، وأكد أنه كان منزعجًا من الشائعات التي خرجت حول سوء معاملته، وأنه كان يمارس الرياضة والمشي والسباحة ثم يعود إلى مكتبه ويتواصل مع الشركة، كما أنه يتواصل مع عائلته بشكل يومي هاتفيًّا.

وتابع أن الوليد بن طلال قال له: إنه سيطلق لحيته؛ لأنها “نيو لوك” وشكل مختلف له.

أ. #ادريس_الدريس في #الأسبوع_في_ساعة

سمو الأمير #الوليد_بن_طلال نفي لي الشائعات حول سوء معاملته في الريتز، وأكد أنه كان يعيش وكأنه في بيته، وهذا هو سر اللحية التي ظهر بها في فيديو رويترز#روتانا_خليجية pic.twitter.com/ru2G62rUI5 — خليجية (@Khalejiatv) January 27, 2018







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