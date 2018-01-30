كيف يتعامل حساب المواطن مع رقم الهاتف المكرر تسجيله؟

المواطن – محمد صيام

أيام قليلة تفصلنا عن صرف الدفعة الثالثة لمستحقيها من الدعم الحكومي عبر حساب المواطن، والكثير من المواطنين لا زالوا يواجهون بعض العثرات في التسجيل تمنعهم من الحصول على الدعم.

ولا يدخر حساب المواطن عبر خدمة العملاء في موقع “تويتر” للتواصل الاجتماعي، أي جهد في الإجابة عن مئات الاستفسارات يوميًا؛ والتي يندرج معظمها في إطار المعلومات التقنية والبيانات المغلوطة.

رقم الهاتف

وأوضح الحساب في مجمل إجاباته عن أسئلة المواطنين، أنه يمكن التسجيل باستخدام أي رقم هاتف يعود لأي من أفراد الأسرة، وليس ضروريًا أن يكون الرقم باسم المستفيد المباشر من برنامج الدعم الحكومي.

ويشترط للتسجيل ألا يكون رقم الهاتف قد استخدم مسبقًا في التسجيل مع مستفيد آخر.

نتيجة الأهلية

وفي ردّه على سؤال مواطنة سجّلت خلال الشهر الماضي ولا زالت تنتظر نتيجة دراسة الأهلية لاستحقاق الدعم، أجاب: “سيتم إعلان نتيجة الأهلية قبل دورة الدفع المقبلة في 11 فبراير المقبل”.

تطابق المعلومات

وشدّد الحساب على ضرورة أن تتطابق معلومات الدخل أثناء التسجيل، فلا يكون الدخل المفصح عنه في البوابة الالكترونية أقل من الدخل الوارد من الجهات الحكومية.

وأضاف أن أي مخالفة في معلومات الدخل المسجلة في البرنامج تفقد المواطنين حق الاستفادة من الدعم الحكومي، داعيًا المسجلين في البرنامج إلى مراجعة وتدقيق بياناتهم قبل الدورة المقبلة.

تقنيات

وعن استفسار مواطن فقد كلمة السر في الحساب ولا تصله أي رسائل من البرنامج، غرّد: “الرجاء التواصل مع الشركة المشغلة لرقم هاتفك الجوال والتأكد من عدم إيقافك خاصية الرسائل الدعائية”.







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