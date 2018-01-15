لها جانب اقتصادي.. 3 أسباب تجعل إجازة نصف العام مميزة

المواطن - عبدالرحمن دياب

تعتبر إجازة منتصف العام هذه المرة الأكثر تميزًا بالنسبة للكثيرين، وهو ما انعكس في الحضور الكبير للفعاليات الترفيهية التي تنفذها غالبية مناطق المملكة.

وهذه المرة تأتي الإجازة بأجواء دفعت العديد من الأسر والأهالي بالاستمتاع بشكل لم يحدث من قبل، خاصةً بعد السماح للمرأة بحضور المباريات وأيضًا ترقب افتتاح دور السينما، بالإضافة إلى الفعاليات المميزة التي يتم تنظيمها في بعض المناطق، وذلك بحسب آراء مغردين على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”.

ورأى النشطاء أن هيئة الترفيه أحدثت نقلة قوية جعلت الإجازة مميزة هذه المرة بفعاليات هي الأقوى وتناسب الأطفال والرجال والشيوخ والنساء.

واقتصاديًّا، تحدث البعض عن أن هذه الفعاليات والقرارات الاجتماعية التي لم تحدث من قبل، انعكست إيجابيًّا على الاقتصاد، حيث دفعت البعض على عدم قضاء الإجازة خارج المملكة؛ لأن من كان يسافر خارجًا ليشاهده وفرته المملكة الآن.

وتشهد غالبية المناطق في المملكة فعاليات مميزة لجذب المواطنين والوافدين، ويعتبر الحدث الأبرز هو مهرجان الملك عبدالعزيز للإبل، وأيضًا مهرجان ربيع النعيرية الـ17 الذي يواصل فعالياته بفقرات متنوعة، ولعشاق السيارات فهناك رالي حائل نيسان 2018 الذي يترقبه الكثيرون.







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