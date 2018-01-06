مصادر “المواطن”: توقعات بتوجيه البنوك بعدم المساس ببدل غلاء المعيشة

المواطن - وليد الفهمي - جدة

توقعت مصادر “المواطن” أن توجه مؤسسة النقد العربي السعودي (ساما) في الأيام المقبلة جميع البنوك في المملكة بعدم المساس بالمخصصات التي أمر بها خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، أمس الجمعة، للمواطنين والموظفين والموظفات العسكريين أو الحكوميين التي سيتم إيداعها في حساباتهم، للتخفيف على المواطنين من آثار الإصلاحات في أسعار الوقود والطاقة وغيرها من الإصلاحات.

وكان خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز قد أصدر، اليوم، 9 أوامر ملكية تضمنت العديدَ من المكرمات والمنح الملكية التي ساعدت في التخفيف عن كاهل المواطن.

ووجَّه خادم الحرمين الشريفين، بتوحيد مواعيد صرف الرواتب لكافة العاملين في الدولة لتكون في اليوم السابع والعشرين من كل شهر وفقًا للتقويم الميلادي، وتوحيد مواعيد فواتير الخدمات لتكون خلال الأسبوع التالي لصرف الرواتب، وكذلك صرف العلاوة السنوية للمواطنين من موظفي الدولة المدنيين والعسكريين لهذه السنة المالية (1439/ 1440هـ) بدءًا من 14/ 4/ 1439هـ الموافق 1/ 1/ 2018م، وصرف بدل غلاء معيشة شهري قدره 1000 ريال للمواطنين من الموظفين المدنيين والعسكريين لمدة سنة، وصرف مكافأة قدرها 5000 ريال للعسكريين المشاركين في الصفوف الأمامية للأعمال العسكرية في الحد الجنوبي للمملكة.

كما حملت الأوامر الملكية الكريمة بشارةً لفئة غالية على قلوب القيادة (مستفيدي الضمان الاجتماعي)؛ حيث أمر خادم الحرمين الشريفين بإضافة بدل غلاء معيشة للمخصص الشهري لمستفيدي الضمان الاجتماعي بمبلغ 500 ريال لمدة سنة.

كما شملت أوامر الملك سلمان فئة المتقاعدين بتوجيهٍ كريمٍ لصرف مبلغ 500 ريال للمستفيدين لمدة سنة (بدل غلاء المعيشة).







"> المزيد من الاخبار المتعلقة :

إقرأ ايضا :