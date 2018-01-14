مصادر “المواطن”: شركة اتصالات محلية ترفع أسعار الخدمات بنسبة 19%

المواطن _ وليد الفهمي _ جدة .

تعكف شركة اتصالات محلية على تعديل أسعار بعض الخدمات ذات القيمة لمشتركيها بنسبة 19 إلى 20% عن السابق.

و كشفت مصادر مطلعة لـ”المواطن” أن الشركة رفعت طلباً لهيئة الاتصالات وتقنية المعلومات للموافقة عليه، مبررة ذلك التعديل بارتفاع الكلفة التشغيلية للخدمات، على حد قولها.

وأضافت المصادر أن الخدمات التي سوف تتأثر بشكل مباشر بارتفاع الأسعار للمشتركين بقطاع الأفراد والأعمال هي ( استخراج شريحة بدل فاقد ـ نقل ملكية الخط ـ تحويل خط مفوتر إلى مسبق دفع) والتي سوف تكون دائمة، وذلك اعتباراً من الخميس المقبل الموافق 18-1-2018م .







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