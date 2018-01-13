مصارف تشترط على موقوفي الخدمات استلام مستحقات حساب المواطن نقدًا

المواطن - الرياض

اشترط عدد من المصارف المحلية على العملاء الذين تم إيقاف خدماتهم بسبب حجوزات قضائية أو غيرها، استلامَ مستحقاتهم من برنامج حساب المواطن من خلال مراجعة فروعها المختلفة.

وأكدت هذه المصارف أن صرف مستحقات حساب المواطن لمن تم إيقاف خدماتهم سيتم نقدًا من خلال الفروع.

واشترط أحد المصارف على المستفيد إحضار خطابٍ من الجهة طالبة إيقاف الخدمات توضح فيه مبلغ ونسبة السحب الخاص بحساب المواطن، وفقًا لـ”عكاظ”.

وكانت مؤسسة النقد العربي السعودي “ساما” قد وجَّهت في تعميمٍ لكافة المصارف بعدم المساس بمستحقات المستفيدين من حساب المواطن بالحسم أو الاستقطاع منها.

بدوره، ذكر المتحدث باسم البنوك السعودية، طلعت حافظ، أن الإجراءات المتعلقة بالحسابات المصرفية التي صدر بحقها أحكام من القضاء أو جهات الحجز، لا تسمح بالسحب من الحساب بمقتضى أمر الحجز لحين الرفع عنه من تلك الجهة.







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