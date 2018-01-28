نادي ليفربول يُودّع كأس إنجلترا

المواطن - محمد سمعه

ودَّع نادي ليفربول الإنجليزي بطولة كأس الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم بعد الخسارة من ويست بروميتش آلبيون بثلاثية مقابل هدفين.

وضغط نادي ليفربول بقوة منذ بداية المباراة وذلك من أجل تسجيل الهدف الأول وإرباك حسابات فريق ويست بروميتش.

وتألق نادي ليفربول وتمكن من تسجيل الهدف الأول في المباراة عبر اللاعب السنغالي ساديو ماني.

نجح فريق ويست بروميتش في تسجيل الهدف الأول في شباك نادي ليفربول في الدقيقة السابعة عبر جاي رودريغيز بطريقة أكثر من رائعة.

ووسط تراجع غير مبرر من نادي ليفربول تمكن فريق ويست بروميتش من إضافة الهدف الثاني عبر اللاعب جاي رودريغيز في الدقيقة ال11 بطريقة أكثر من رائعة.

وحاول نادي ليفربول بعد ذلك مواصلة الضغط وذلك من أجل تسجيل هدف التعادل ولكن دون جدوى في ظل تألق دفاعي كبير من لاعبي ويست بروميتش.

تلقى نادي ليفربول صدمة قوية عندما نجح فريق ويست بروميتش في تسجيل الهدف الثالث عبر اللاعب جويل ماتيب مدافع الريدز بالخطأ في مرماه بالدقيقة ال45 من عمر الشوط الأول.

وفي الشوط الثاني واصل نادي ليفربول محاولاته وبقوة وذلك من أجل تسجيل الهدف الثاني ومحاولة الاقتراب من تقليص الفارق.

استمر نادي ليفربول وهو يحاول بقوة من أجل تسجيل الهدف الثاني حيث تمكن المصري محمد صلاح من إحراز الهدف الثاني للريدز بالدقيقة ال78.

بهذه النتيجة ودع نادي ليفربول بطولة كأس الاتحاد الإنجليزي مقابل تأهل فريق ويست بروميتش إلى دور ثمن النهائي.







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