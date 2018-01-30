هنا مواعيد وملاعب مباريات الدوري السعودي اليوم

المواطن - محمد سمعه

تُقام اليوم 4 مباريات في إطار لقاءات الجولة ال19 من بطولة الدوري السعودي للمحترفين لكرة القدم.

وستكون أول مباراة بين أُحد والاتحاد في تمام الرابعة وخمس دقائق عصرًا بتوقيت المملكة على ملعب الأمير محمد بن عبد العزيز.

أما المباراة الثانية فستكون بين التعاون والنصر في تمام السادسة والنصف مساء على ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية.

وكذلك ستُقام مباراة الهلال والرائد في تمام الساعة الثامنة وعشر دقائق مساء على ملعب الأمير فيصل بن فهد في الملز.

أما المباراة الرابعة فستكون بين الأهلي والشباب في قمة الجولة ال19 في تمام الساعة الثامنة وعشر دقائق مساء على ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية.







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