10 أمور تجب معرفتها حول الأهلية في حساب المواطن

المواطن - الرياض

كشف برنامج حساب المواطن اليوم، أن الأربعاء المقبل هو آخر موعد للتسجيل في البرنامج في دورته الثالثة.

“المواطن” تعيد التذكير بعدد من الأمور حول التسجيل وآلية الاعتراض في حساب المواطن.

التسجيل متاح للاستفادة من دورة الدفع الثالثة في برنامج حساب المواطن لمن يكمل التسجيل وإرفاق المستندات ويكمل الطلب حتى تاريخ 10 يناير الجاري.

سيتم الصرف للمستفيدين الذين تنطبق عليهم شروط الأهلية يوم 10 فبراير الجاري.

يمكن التسجيل من خلال البوابة الإلكترونية لبرنامج حساب المواطن على الرابط التالي (هنا).

أعلن حساب المواطن عن صدور نتائج الأهلية للدورة الثانية للمسجلين فيه قبل يومين.

يمكن زيارة صفحة قائمة دراسة الأهلية في البوابة الإلكترونية للاطلاع على النتائج.

يستقبل حساب المواطن طلبات الاعتراض للمسجلين غير المؤهلين للاستفادة من البرنامج إلكترونياً، عبر البوابة.

يتاح للمُسجل التقدم بطلب اعتراض على قرار عدم الأهلية خلال مدة ثلاثة أشهر من بعد صدور نتيجة الأهلية من خلال البوابة الإلكترونية للبرنامج.

يمكن للمسجل متابعة حالة الاعتراض من خلال البوابة الإلكترونية.

في حال قبول الاعتراض سيتم صرف قيمة الدعم المستحقة للمستفيد بأثر رجعي عن الفترة التي تبدأ من تاريخ يوم صدور نتيجة الأهلية إلى تاريخ يوم قبول الاعتراض.

تُحتسب مدة الأثر الرجعي بالأشهر وبحد أقصى خمسة أشهر.

في حال عدم قيام المسجل برفع اعتراض ضمن المهلة المتاحة المحددة بثلاثة أشهر، عليه إعادة تقديم طلب تسجيل جديد في البوابة الإلكترونية.







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