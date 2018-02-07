أئمة وملوك.. عمالقة الفن يصدحون بحب الوطن وأمجاده

المواطن – محمد صيام

أربعون دقيقة من التغني بالوطن وأمجاده وتاريخه وأحلامه يشدو فيها عمالقة الفن السعودي بالمهرجان الوطني للتراث والثقافة “الجنادرية” بدورته الثانية والثلاثين.

والأوبريت الذي طال انتظاره بعنوان “أئمة وملوك” يشارك في أدائه جوقة من أبرز نجوم الفن على الساحة السعودية وهم: محمد عبده، وعبد المجيد عبدالله، وراشد الماجد، ورابح صقر، وماجد المهندس وراشد الفارس.

وإلى جانب عمالقة الفن، يشارك ما يزيد على ألف شخص في إنتاج هذا العمل الفني الضخم الذي يعتبر الأول من نوعه في عهد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز.

شوق ولهفة

وقبيل ساعات من إطلاقه عبر الفضائيات المختلفة، عبّر عشرات المغردين عن لهفتهم لمتابعة هذا الحدث الضخم والفريد من نوعه، علمًا أنّ أبواب مهرجان الجنادرية لهذه الدورة ستفتح لمدة ثلاثة أسابيع من الساعة الـ11 صباحًا إلى الـ11 مساء، بتوجيهات من خادم الحرمين الشريفين، لاستقبال أكبر عدد من الزوار.

وتتابعت تغريدات المدونين في موقع “تويتر” للتواصل الاجتماعي، للتعبير عن توقعاتهم بقوة الأداء وجمال الغناء من الفنانين المميزين في المملكة.

وغرّد الكاتب عبدالله مخارش: “في انتظار أوبريت الجنادرية أئمة وملوك مع مهندس الكلمة بدر بن عبدالمحسن وملحن المرحلة صاحب الجمل المتجددة ياسر أبو علي وأداء كبار الأغنية السعودية”.

وقال أحد المغردين: “هذا أول أوبريت للملحن ياسر أبو علي، وسيكون أفضل أوبريت على مر التاريخ بإذن الله”، وأضاف آخر: “الأوبريت سيكون مميزًا هذا العام، هو عمل جبار ومبتكر، وإبداع في الكلمة من الأمير بدر عبدالمحسن”.

يُذكر أن فعاليات مهرجان الجنادرية انطلقت مساء اليوم الأربعاء، تحت رعاية خادم الحرمين الشريفين، بسباق الهجن السنوي الكبير، ويتبعه في الـ٨ مساء أوبريت “أئمة وملوك”.







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