أمراء المناطق يدشنون أول ميثاق أخلاقي في مطارات المملكة

المواطن - جدة

أعلن مطار الملك عبدالعزيز الدولي بجدة، عن إطلاق أول ميثاق أخلاقي في العالم، بمشاركة الجهات الحكومية والخاصة العاملة في المطار، لتحسين الخدمة، وسيعمم المشروع على جميع مطارات المملكة، ويدشنه أمراء أو وكلاء المناطق، في مطارات المملكة.

وأكد الدكتور الحسن بن يحيى المناخرة، المدير التنفيذي لملتقى مكة الثقافي “كيف نكون قدوة؟”، أن مبادرات مطار الملك عبدالعزيز الدولي، تؤسس لمرحلة جديدة من التعامل مع المسافرين في مطار الملك عبدالعزيز وفي جميع مطارات المملكة.

وأوضح أن مبادرات مطار الملك عبدالعزيز الدولي تنسجم تمامًا مع رؤية صاحب السمو الملكي الأمير خالد الفيصل مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة، “لبناء الإنسان وتنمية المكان”، وتنسجم مع الرؤية الشاملة لمنطقة مكة المكرمة.

وأشار إلى أن مطار الملك عبدالعزيز أطلق العديد من المبادرات التي تستهدف المسافرين والعاملين من الجهات الحكومية والخاصة في المطار، وأيضًا تستهدف شركات الطيران المحلي، وتتضمن إجمالًا أول ميثاق أخلاقي يتم إطلاقه، بين مطارات العالم.

ميثاق المطار القدوة:

وقال: إن ميثاق المطار القدوة هو أول ميثاق أخلاقي من نوعه في مطارات العالم، ويحمل مجموعة من رسائل الود والتقدير والوعد الجاد من مديري القطاعات الحكومية والخاصة في المطار إلى المسافرين بأن يتم تحسين الخدمة وتعزيز ثقافة الابتسامة والتعامل بالحسنى، وقد انطلقت الفكرة من مطار الملك عبدالعزيز، وستعمم في مختلف مطارات المملكة الـ26، وسيتم تدشينه من قبل أمراء أو وكلاء المناطق حسب كل مطار.

وأوضح أن مطار الملك عبدالعزيز الدولي دشن 7 مبادرات نوعية، ضمن ملتقى مكة الثقافي المنعقد هذا العام تحت شعار كيف نكون قدوة؟ وعكس صورة إيجابية عن اهتمام الجهات المعنية والشركات المشغلة لتوفير أفضل الخدمات للمسافرين وتحقيق أعلى درجات الرضا.

وأفاد أن اختيار المبادرات جاء بعد العديد من الدراسات وورش العمل التي عقدت داخل وخارج المطار واستهدفت الرقي بالعمل المقدم للمسافرين، وقد تم إطلاق العديد من المبادرات تضمنت، إضافة إلى مبادرة “ميثاق المطار القدوة”، ومن أهمها مبادرة “جائزة المطار القدوة”، وسيتم خلال فترة تنفيذ المبادرات قياس أثرها على الموظفين داخل المطار، وتم استحداث جائزتين هما، جائزة القطاع الحكومي القدوة، وهي موجهة للقطاعات الحكومية داخل المطار التي تعمل في مقابلة الجمهور، وجائزة الناقل الجوي القدوة، وهي موجهة أيضًا إلى شركات الطيران المحلي بغرض رفع التنافس بينهم وتكريم من يستحق التكريم.

200 ألف ملصق:

ولفت إلى أن المبادرات اشتملت على مبادرة “أنت سعودي.. فلتكن قدوة”: وهي رسالة توعوية تدعم مشروع برنامج (كيف نكون قدوة؟)، وتستهدف حث المسافرين بصورة غير مباشرة على أن يكونوا سفراء لوطنهم، عبر السلوكيات الإيجابية التي تنعكس على سمعة الوطن.

وأوضح أنه سيتم توزيع 200 ألف ملصق على جوازات السفر، وحقائب المسافرين السعوديين بالخارج، وعليها شعار (أنت سعودي.. فلتكن قدوة) بهدف رفع الوعي حول أهمية أن يكون المواطن قدوة في الداخل والخارج، وهي مبادرة تفاعلية مع المسافرين وأهمية تمثيلهم لوطنهم بشكل فعال وإيجابي، وأن يكونوا سفراء للوطن من خلال السلوكيات الإيجابية التي تنعكس على سمعة البلد والمواطنين، وتستهدف المسافرين السعوديين للخارج وموقع المبادرة في الصالة التنفيذية والصالة الجنوبية.

ولفت إلى أن أهداف المبادرة تركز على تذكير المسافر بأن يكون قدوة في تمثيل الوطن، وتتمثل وسائل التوعية في ملصق على الجواز وملصق على الحقيبة.







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