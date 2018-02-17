إجماع أميركي فرنسي على ضرورة التعامل مع التهديدات الإيرانية

المواطن- واس

التقى وزير الدفاع الأمريكي، جيمس ماتيس، اليوم السبت، نظيره الفرنسي فلورنس بارلي، وذلك على هامش مؤتمر الأمن المنعقد في ميونيخ.

وأفاد البنتاجون في بيان بأن الوزيرين ناقشا ضرورة اتخاذ موقف قوي ضد التهديد الذي يشكله برنامج الصواريخ البالستية الإيرانية، واتفقا على الحاجة لوضع خطط تحد من تمرير إيران للصواريخ البالستية للإرهابيين والمسلحين.

وأكد الطرفان مجددًا ضرورة أن يظل التحالف العالمي مركزًا على معركة القضاء على تنظيم داعش الإرهابي، وأن يتواصل الضغط لملاحقة عناصر التنظيم الهاربة؛ لضمان عدم إعادة بنائه.







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