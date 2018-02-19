إعادة فتح الطرح الخامس من برنامج صكوك المملكة بالريال

المواطن - عبدالرحمن المحمادي - الرياض

أعلنت وزارة المالية الانتهاء من استقبال طلبات المستثمرين الإضافية على إصدارها المحلي عبر إعادة فتح طرحها الخامس (السابق 01- 2018)، الذي تم في يناير للعام الحالي تحت برنامج صكوك حكومة المملكة بالريال السعودي.

وتم تحديد حجم الإصدار بمبلغ إجمالي قدره 7.220 مليار ريال سعودي، ليصبح حجم إصدار 01- 2018 الكلي 13.07 مليار ريال سعودي.

ولفتت المالية إلى أن الإصدارات الإضافية قُسمت إلى ثلاث شرائح كالتالي:

– الشريحة الأولى، تبلغ 5.370 مليار ريال سعودي لصكوك تُستحق في العام 2023م.

– الشريحة الثانية، تبلغ 1.700 مليار ريال سعودي لصكوك تُستحق في العام 2025م.

– الشريحة الثالثة، تبلغ 0.150 مليار ريال سعودي تُستحق في العام 2028م.







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