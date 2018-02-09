إغلاق جامع الأميرة هيا بنت تركي في خميس مشيط وفتح مصلى عابري السبيل فقط!

المواطن ـ سعيد آل هطلاء ـ خميس مشيط:

عمد القائمون على جامع الأميرة هيا بنت تركي آل تركي في خميس مشيط، الذي افتتحه سمو أمير عسير الأمير فيصل بن خالد الثلاثاء الماضي، إلى إغلاق الجامع أمام المصلين عقب الافتتاح، والاكتفاء بفتح مصلى عابري السبيل، على الرغم من كثافة المتوافدين عليه.

ويضطر المصلون إلى أداء الصلاة على دفعتين، حتى أصبحت المجموعة الثانية محرومة من صلاة الجماعة مع الإمام، بسبب تصرف القائمين على المسجد، وإغلاق ساحة الجامع الداخلية أمامهم.

وطالب المصلون الجهات المشرفة على الجامع، بضرورة التوجيه بفتح كافة أبواب الجامع أمام المصلين، وعدم تعمد حرمان المصلين من أداء الصلاة جماعة في وقتها.

يذكر أنَّ الجامع، الذي تبلغ مساحته 4705 أمتار مربعة، يتسع لـ 1700 مصلٍ. كما يحتوي الجامع على مصلى عابري السبيل، وسكن للإمام والمؤذن، ومكتبة للجامع، إضافة إلى غرفة الخدمات المساندة والمرافق الصحية.







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