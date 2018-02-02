اصطدام مروحيتين للجيش الفرنسي يودي بحياة 5 أشخاص

المواطن ـ باريس:

تحطمت مروحيتان تابعتان للجيش الفرنسي، صباح الجمعة، بعد اصطدامهما بالقرب من بحيرة كارسي، جنوب شرق فرنسا، ما أوقع خمسة قتلى على الأقل.

ونقلت وكالة الصحافة الفرنسية، الجمعة 2 شباط/فبراير الجاري، عن مصدر قريب من التحقيق، قوله إنه “حصل تصادم بين المروحيتين وكان على متن إحداهما ثلاثة أشخاص وعلى الثانية راكبان، ولقد قتلوا جميعًا”.

وأشارت إلى أنَّه “بحلول الساعة 09,00 ت غ لم يكن قد تم انتشال كل الجثث إذ كانت إحداها لا تزال عالقة تحت هيكل إحدى المروحيتين”.

ونشرت السلطات الفرنسية صباح اليوم نحو عشرين عسكريًا ومروحيتي إنقاذ وأخرى تابعة للشرطة في مكان الحادث.







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