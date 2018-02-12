الاقتصاد الجزائري يسجل نموًّا بـ2.2 % خلال 2017

المواطن- واس

سجّل الاقتصاد الجزائري نموًّا بنسبة 2.2% خلال العام الماضي 2017م.

وكشف محافظ بنك الجزائر، محمد لوكال، خلال جلسة لمجلس النواب الجزائري اليوم، أن عائدات صادرات المحروقات ارتفعت خلال عام 2017م بـ3.7 مليار دولار مقارنة بـ2016، لتنعكس إيجابًا على مجمل عائدات الصادرات الجزائرية التي بلغت قيمتها خلال العام الماضي 32.9 مليار دولار بعد أن كانت في مستوى 29.3 مليار دولار في 2016م.

وأضاف في المقابل أن قيمة الواردات قد حافظت على نسقها التنازلي خلال العام موضوع الدراسة لتستقر في حدود 48.7 مليار دولار بعد أن بلغت 49.7 مليار دولار في 2016م.







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