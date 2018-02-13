المواطن والصندوق العقاري.. معركة مستمرة بدأت بإلغاء القرض الحسن

المواطن- عبدالرحمن دياب

توالت الأحكام القضائية ضد صندوق التنمية العقاري، فيما ينتظر المتضررون أن يبت الصندوق في مشكلاتهم.

وقال الخبير المالي أحمد الشيخ: إن وزارة الإسكان والصندوق قررا إلغاء القرض العقاري الحسن، وأحالوا المواطن للبنك التجارية بعد انتظار 15 عامًا، وهو ما أوقع الكثير من الناس في حيرة.

وتابع الشيخ، في حواره ببرنامج “يا هلا” على شاشة روتانا خليجية، أن الصندوق لم يوضح للناس سبب إلغاء القرض، وتقدم كثير من الناس للمحكمة الإدارية فصدرت الأحكام القضائية بإلزام الصندوق بتنفيذ القرار رقم 82، مضيفًا أن إلغاء الصندوق لقرار مجلس الوزراء والامتناع عن تنفيذه دون توضيح الأسباب أمر غريب يحتاج لتوضيح.

واستكمل الخبير المالي: “المواطن خسر حريته في البناء مع البنوك، والمبلغ الذي كان يأخذه، وفائدة البنوك أصبحت تعادل قيمة القرض العقاري الأصلي”.

وأشار إلى أن “المواطن خسر الكثير، وإن سلم من الأقساط والمديونيات فإنه في الغالب لا يستطيع أن يحصل على قرض بقيمة 500 ألف”.







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