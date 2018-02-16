الهجمات الإلكترونية تستنزف الاقتصاد الأميركي.. الخسائر تتجاوز الـ100 مليار

المواطن – متابعات

تعرضت الولايات المتحدة للمئات من الهجمات الإلكترونية خلال الأعوام الماضية، التي استنزفت الاقتصاد الأميركي وكبّدته عشرات المليارات من الخسائر.

ووفق آخر الإحصاءات والأرقام الرسمية، تكبد الاقتصاد الأميركي خسائر تتراوح بين الـ57 والـ109 مليارات دولار، فقط خلال العام 2016.

وواجهت الولايات المتحدة، خلال الأعوام الماضية، الكثير من الهجمات الإلكترونية الشديدة، التي استهدفت أبرز المؤسسات الحكومية والمصارف المركزية.

واتهمت الولايات المتحدة، روسيا والصين بتلك الهجمات، مؤكدة أن الهجمات التي تعرضت لها المنصات الحكومية الأميركية صدرت من هذين البلدين.







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