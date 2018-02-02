بالصور.. إخماد حريق شب في 7 بسطات بسوق جنوب جدة

المواطن- جدة

أخمد الدفاع المدني في جدة، مساء اليوم الجمعة، حريقًا اندلع في 7 بسطات بسوق جنوب جدة.

ولفت الدفاع المدني في تغريدة له عبر حسابه الرسمي بموقع “تويتر”، أنه لم يسفر الحريق عن وقوع أي إصابات.

ونشر المدني صورًا تبين جهود رجاله في إخماد الحريق والسيطرة عليه.

وفي وقت سابق اليوم، تسبب حريق في منزل شعبي بحي المنتزهات، في جدة، في إصابة ما لا يقل عن 10 أشخاص.

وبحسب المتحدث باسم الهلال الأحمر بالمحافظة، عبدالله أحمد أبو زيد، فإن غرفة العمليات تلقت بلاغًا صباح اليوم، عن اندلاع حريق في منزل شعبي بحي المنتزهات، وعلى الفور باشرت ثلاث فرق إسعافية وفرقة استجابة متقدمة الموقع، بمتابعة القائد الميداني محمد راشد، وتم تقديم الخدمة الإسعافية لجميع الحالات، ونُقلت أربع حالات حروق من الدرجة الأولى والثانية، إلى مستشفى الملك عبدالعزيز بجدة.







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