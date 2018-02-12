بالصور.. نيابة رفحاء تنفذ محاضرات عن نظام الإجراءات الجزائية والاستدلال والضبط

المواطن - شريف النشمي - رفحاء

أقامت دائرة النيابة العامة بمحافظة رفحاء ودوائر الأمن العام بالمحافظة برنامج محاضرات عن نظام الإجراءات الجزائية وإجراءات الاستدلال والضبط.

ألقى المحاضرة مبارك بن عطية الزهراني رئيس دائرة النيابة العامة بمحافظة رفحاء والمحقق محمد بن سعد السبيعي.

وحضر الدورة رجال الأمن من الشرطة والدوريات الأمنية والمرور ومكافحة المخدرات وأمن الطرق بالمحافظة.

وتأتي هذه المحاضرات في إطار التعاون بين النيابة العامة والأمن العام، وأقيمت بقاعة المحاضرات بمبنى جمعية تحفيظ القرآن الكريم “كرام”.







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