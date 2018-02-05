بالفيديو.. تناول القهوة برفقة ثعبانك المفضل

المواطن - متابعة

تبحث المقاهي غالبًا عن أفكار غريبة تساهم في جذب الزبائن إليها حتى لو كانت هذه الأفكار خارجة عن المألوف.

في بعض المقاهي حول العالم نجد كتبًا متاحة للزبائن يتصفحونها بينما يحتسون مشروبهم المفضل فيما تغري بعض المقاهي الآباء والأمهات بأماكن آمنة للأطفال يمارسون فيها هواياتهم.

لكن في طوكيو ابتكر أحد المقاهي فكرة غريبة حيث يتيح المقهى لزبائنه تناول الشاي برفقة الأفاعي التي يختارونها.

ويحوي المقهى عددا من الأفاعي التي تنتمي لفصائل مختلفة كما يتيح المقهى للزبون إمكانية شراء الأفعى التي تعجبه.







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