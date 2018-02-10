بالفيديو.. طريقة تسجيل اعتراض عبر البوابة الإلكترونية لحساب المواطن

المواطن - الرياض

أعاد حساب المواطن التذكير بطريقة تقديم اعتراض على قيمة الدعم المستحق عبر البوابة الإلكترونية لبرنامج حساب المواطن.

ونشر حساب خدمة العملاء، عبر تويتر، مقطع فيديو يوضح طريقة تقدم اعتراض على دعم حساب المواطن من خلال الدخول على البوابة الإلكترونية من (هنا).

ونصح برنامج حساب المواطن، المستفيدين قبل تقديم شكوى على مبلغ الاستحقاق، بالتأكد من تطابق قيمة الاستحقاق الموجودة في الحساب على البوابة الإلكترونية مع المبلغ المودع في الحساب البنكي.

وخصص البرنامج أيقونة للشكوى في الموقع الإلكتروني على مبلغ الاستحقاق تستقبل البلاغات بعد خمسة أيام من كل دورة إيداع، مشيرًا إلى أنه سيتم التعامل مع الشكاوى الواردة خلال فترة السماح التي تمتد لثلاثة أشهر بعد كل دورة استحقاق، وفي حال قبول الشكوى سيتم صرف قيمة الدعم المستحقة للمستفيد بأثر رجعي عن الشهر محل الشكوى.

وقال حساب المواطن في تغريدة له عبر حسابه الرسمي على “تويتر” قبل قليل: إن الدفعة الثالثة من حساب المواطن سيتم إيداعها بعد ساعات قليلة وتشمل مستحقي الدعم في الدفعات السابقة الذين لم يطرأ تغيير على حالتهم، وكذلك المستحقين المكتملة طلبات تسجيلهم حتى 10 يناير الماضي.

يذكر أن الدفعة الثانية، والتي تم صرفها الشهر الماضي بلغت 2.1 مليار ريال، واستفاد منها حوالي 11 مليون مواطن ومواطنة.

ولفت حساب المواطن إلى أنه لا يزال يستقبل طلبات التسجيل الجديدة عبر البوابة الإلكترونية للبرنامج، من هنا.

ويتم التسجيل عبر البوابة الإلكترونية لحساب المواطن وإدخال البيانات التالية (رقم الهوية، تاريخ الميلاد، رقم الجوال)، ثم اتباع الخطوات حتى انتهاء عملية التسجيل بكل سهولة ويسر.

ويشمل الدعم المُقدَّم للمستفيدين في برنامج حساب المواطن الزيادة في تغير أسعار الوقود والكهرباء بعد تصحيحها، وتأثير تطبيق القيمة المضافة على الأغذية والمشروبات، والأثر غير المباشر من الإصلاحات الاقتصادية.

@1994_aa_ وعليكم السلام ,, بإمكانك تقديم شكوى الرجاء الإطلاع على الرابط التالي …https://t.co/rSBZMMHvI7 — خدمة العملاء (@Citizen_care) February 10, 2018







"> المزيد من الاخبار المتعلقة :

إقرأ ايضا :