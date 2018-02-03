بالفيديو.. نصيحة خبير اقتصادي لراغبي تملك أو إيجار السكن

بالفيديو.. نصيحة خبير اقتصادي لراغبي تملك أو إيجار السكن

2018/02/03
الساعة 2:32 مساءً
- ‎فيالسعودية اليوم, حصاد اليوم
1955
0
طباعة
المواطن - الرياض

وجَّه المختص في الشأن الاقتصادي ناصر القرعاوي نصيحةً لكلِّ مَن لديه رغبة في شراء سكن، بعدم الشراء في الوقت الحاضر.

وأوضح القرعاوي، في حديثه لبرنامج “mbc في أسبوع”، أن برامج وزارة الإسكان بدأت تخرج إلى النور، والعقارات في مرحلة تراجع قسري، وأصحابها سيجدون بضاعتهم كاسدة، مع اهتمام الدولة بتوفير السكن للشباب.

وقال: “إن على مُلاك العقارات الكبيرة النزول للأسعار الحقيقية للسوق، وضرورة الاستيعاب بأن المرحلة الحالية هي مرحلة بيع”.

وطالب القرعاوي “وزارة الإسكان بتحرير سعر الأرض، من خلال ربطها بالتملك وليس بالقرض؛ نظراً لأن المواطن لديه رغبة كبيرة في أن يتحرر من الانتظار لسنوات أطول”.

 

 

 

 

 

 


لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

إقرأ ايضا :

ِشارك على الفيس بوك
"> المزيد من الاخبار المتعلقة :