بالفيديو.. نصيحة خبير اقتصادي لراغبي تملك أو إيجار السكن

المواطن - الرياض

وجَّه المختص في الشأن الاقتصادي ناصر القرعاوي نصيحةً لكلِّ مَن لديه رغبة في شراء سكن، بعدم الشراء في الوقت الحاضر.

وأوضح القرعاوي، في حديثه لبرنامج “mbc في أسبوع”، أن برامج وزارة الإسكان بدأت تخرج إلى النور، والعقارات في مرحلة تراجع قسري، وأصحابها سيجدون بضاعتهم كاسدة، مع اهتمام الدولة بتوفير السكن للشباب.

وقال: “إن على مُلاك العقارات الكبيرة النزول للأسعار الحقيقية للسوق، وضرورة الاستيعاب بأن المرحلة الحالية هي مرحلة بيع”.

وطالب القرعاوي “وزارة الإسكان بتحرير سعر الأرض، من خلال ربطها بالتملك وليس بالقرض؛ نظراً لأن المواطن لديه رغبة كبيرة في أن يتحرر من الانتظار لسنوات أطول”.

شاهد.. المحلل الاقتصادي ناصر القرعاوي ونصيحة يوجهها لمن يريد أن يتملك سكن أو يستأجر في هذا الوقت #MBCinaWeek pic.twitter.com/QeOyLDZ9I0 — في أسبوع MBC (@MBCinaWeek) February 2, 2018







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