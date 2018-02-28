تعرف على الرقم الذي حققه يوفنتوس بعد تأهله لنهائي كأس إيطاليا

المواطن – عبدالناصر سيد

حقق فريق يوفنتوس إنجازًا تاريخيًّا بعد انتزاعه بطاقة التأهل إلى المباراة النهائية لبطولة كأس إيطاليا لكرة القدم.

وتأهل فريق السيدة العجوز إلى النهائي، بعدما تغلب على أتلانتا بهدف نظيف في إياب المربع الذهبي للبطولة، وهي نفس النتيجة التي انتهت عليها مباراة الذهاب.

وتمكن يوفنتوس من تحقيق بطاقة التأهل إلى النهائي للمرة الثامنة عشرة في تاريخه، وهو رقم قياسي لم يحققه أي نادٍ إيطالي من قبل.

ومن ضمن الأرقام التي حققها يوفنتوس هي نجاحه في التأهل إلى النهائي للمرة الرابعة على التوالي مع المدرب أليجري.

وينتظر يوفنتوس في النهائي الفائز من مواجهة لاتسيو وميلان الذي سيقام في وقت لاحق مساء الأربعاء.







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