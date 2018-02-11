جار يتلاعب بالميراث وأرملة تحرم من دعم حساب المواطن مآسٍ تسببها الثغرات !

المواطن ـ رقية الأحمد

العدالة الاجتماعية، كانت الهدف المرجو من برنامج حساب المواطن ، إلا أنَّ الواقع يضج بالكثير من الحكايات التي يرويها أصحابها كاشفين عن العوار في بعض جوانب البرنامج، والذي يحرمهم مما يستحقون لاستكمال حياتهم في ستر وعناية الدولة بهم كمواطنين.

أرملة وأم لستة أيام بينما الجار يتلاعب بالميراث!!

نعرف أنَّ في كل نظام ثغرة ما، إلا أنَّ مواطنة أرملة، وأم لستة أيتام، بالكاد يكفيهم الراتب، لا تجد مبررًا لغياب الدعم عنها، لاسيّما حين ترى جيرانها في الحي نفسه، يتلقون الدعم شهرًا تلو الآخر، على الرغم من أنَّ لهم دخلًا لم يتم الإفصاح عنه، من إيجارات الشقق التي ورثوها عن والدهم، لكنّهم لم يقتسموها رسميًّا.

موقف كهذا، يطرح التساؤل عن حقيقة حصر البيانات الرسمية والفعلية، والتأكّد من شموليتها للصورة الكاملة للأسرة المستفيدة من دعم برنامج حساب المواطن.

أيقونة الشكوى غائبة عن الموقع:

وكشف مواطن آخر عن معاناته، مبيّنًا أنَّ “خدماتي موقوفة منذ تشرين الثاني/ نوفمبر الماضي، والأمور صعبة، حتى إنني لم أستطع إضافة ابنتي للبرنامج، لعدم قدرتي على تسجيلها لدى الأحوال المدنية”.

وأضاف: “قلنا الـ300 تبل ريقنا، ولكنها لم تأتِ، ولم أستطع تقديم شكوى عن طريق الموقع، إذ إنَّ حسابي ومعلوماتي صحيحة، ولم أجد أيقونة للشكوى”.

حافز موقوف منذ عامين ولا دعم من حساب المواطن!!

مواطن ثالث سرد مشكلته منتظرًا المجيب دون جدوى، موضحًا أنَّ “موظّفي برنامج حساب المواطن تواصلوا معي، وبيّنت لهم أنَّ بيانات حافز غير صحيحة، وأنَّ الدعم متوقف منذ عامين تقريبًا، وللأسف تم استبعادي”.

وأشار إلى أنَّه “بعد مراجعة حافز، تم التأكّد من أنَّ الحساب متوقف، عقب صرف جميع المستحقات، إلا أنني لم أزل مستبعدًا من الدعم، ولا أجد من يعطيني سببًا لهذا الاستبعاد”.

موظّفة في إجازة دراسية دون راتب والدعم يتناقص:

مواطنة قدّمت شكواها أيضًا مبيّنة أنّه “عندي إجازة دراسية بدون راتب، يعني دخلي صفر، وليس لي مكافأة من الجامعة لأني موظفة، وليس لي مصدر دخل آخر، ما يجبرني على الاستدانة”.

وأضافت: “تسلّمت الدفعة الأولى والثانية، والتي كادت أن تنهي معاناتي، ولكن مع الدفعة الثالثة، تم خصم مبلغ منها، ولا أعرف سببًا لذلك، فهل عليَّ العودة إلى الاقتراض مرّة أخرى والتعرّض لهذا الإذلال؟”.

لِماذا لا تكون الزوجة فردًا مستقلًّا؟

تعاني النساء في الأسر من أنَّ الزوج هو المستفيد الرئيسي وأنّهن تابع له في برنامج حساب المواطن، لاسيّما حين تكون عاطلة عن العمل.

وطالبت مواطنة، بالنظر للزوجة، متسائلة: “لماذا لا تكون الزوجة فردًا مستقلًّا؟! وتأخذ حقها من حساب المواطن”، معتبرة أنّه “من الظلم بحق الزوجة ألا يكون الوضع كذلك، لاسيّما أنني خريجة بكالوريوس، وباحثة عن عمل، والحق للعاطلين”.







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