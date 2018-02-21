جامعة الأميرة نورة تحدد 4 أنواع للتدريب على القيادة للنساء

المواطن - الرياض

كشفت جامعة الأميرة نورة بنت عبدالرحمن عن أربعة أنواع من رخص القيادة، أمام النساء الراغبات في التدريب عليها من خلال التسجيل بمدرستها لتعليم القيادة للنساء.

وقالت جامعة الأميرة نورة في تغريدة عبر حسابها الرسمي في موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، إن على الراغبات في تعلم القيادة التسجيل برسوم مبدئية مقدارها 200 ريال.

وأعلنت جامعة الأميرة نورة اكتمال جاهزيتها لاستقبال المتدربات، اللاتي يحق لهن اختيار الرخصة الراغبة في التدريب عليها، سواء كانت خاصة، أو رخصة قيادة المعدات الثقيلة والآليات، رخصة قيادة “خاص مؤقت”، رخصة قيادة دراجة نارية.

الجدير بالذكر أن جامعة الأميرة نورة أعلنت في وقت سابق استقبالها وظائف مدربات لقيادة المركبات والحاصلات على الرخصة.







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