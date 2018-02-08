جدة.. استئناف بناء أطول ناطحة سحاب بالعالم والأعمال في الطابق الـ63

المواطن- جدة

شدد مدير الكونسورتيوم الذي يتولى بناء أطول ناطحة سحاب في العالم في مدينة جدة، على أن المشروع البالغة قيمته 1.5 مليار دولار يمضي قدمًا.

وصرح منيب حمود، الرئيس التنفيذي لشركة جدة الاقتصادية، بحسب وكالة رويترز، بأن “واجهنا تأخيرات. مشاريع بهذا الحجم دائمًا ما تواجه تأخيرات.. آمل أن نعوض التأخيرات، ونأمل أن يكون الافتتاح بحلول 2020”.

وأكد جمعة أن أعمال البناء بلغت الطابق الثالث والستين، وأن البنية الفوقية- الهيكل الخرساني وواجهة المبنى- ستكتمل العام المقبل، مضيفًا أن التأخيرات في بعض جوانب المشروع كان من المتعذر تفاديها بسبب تحديات فنية.

ومن المنتظر أن يتجاوز ارتفاع برج جدة، الذي سيضم مساحات سكنية وفندقية ومرافق للتسوق، 1000 متر، ليعلو على برج خليفة في دبي، وهو حاليًّا أطول مبنى في العالم بارتفاع يتجاوز 828 مترًا.

وكشف حمود أن شركة جدة الاقتصادية ستوقع هذا الأسبوع عقدًا مع الشركة السعودية للكهرباء لبناء محطة فرعية بقدرة 134 ميجا وات لخدمة المشروع، موضحًا أن شركته بدأت مفاوضات مع مستثمرين لبناء فنادق في الموقع.







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