حساب المواطن.. هل يُفصح عن المكافأة الجامعية ضمن الدخل؟

المواطن- عبدالرحمن دياب

كشف حساب المواطن موقف المكافأة الجامعية والإفصاح عنها ضمن دخل المستفيدين.

ورد حساب المواطن عبر خدمة العملاء على تساؤل مواطنة بموقع “تويتر” في هذا الشأن، وقال: إنه في حال وجود دخل “مكافأة جامعية” لأحد التابعين يتم الإفصاح عنها.

وأكد برنامج حساب المواطن في وقت سابق أن شروط الأهلية في البرنامج تستلزم تطابق البيانات المفصح عنها في البوابة الإلكترونية مع البيانات الرسمية لدى الجهات الأخرى، بالإضافة إلى شرطي الجنسية والإقامة.

وأعاد حساب المواطن التذكير بشروط الأهلية التي تتضمن أن يكون المستفيد سعودي الجنسية- ويستثنى من ذلك ابن وابنة المواطنة، والزوج غير السعودي المتزوج من سعودية، والزوجة غير السعودية المتزوجة من سعودي، وحاملو بطاقات التنقل- وأن يقيم المستفيد بشكل دائم داخل المملكة. كما يشترط عدم وجود المستفيد في أي من دور الإيواء الحكومية أو السجون، وتوافق البيانات المفصح عنها مع بيانات الجهات ذات العلاقة.







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