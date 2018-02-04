حمزة لبيض يفوز بلقب The Voice Kids

المواطن- متابعة

نجح حمزة لبيض من المغرب في الفوز بالموسم الثاني من برنامج The Voice Kids فويس كيدز، المذاع على قناة “إم بي سي”.

وشهدت حلبة The Voice Kids الليلة المواجهة النهائية بين 6 مشتركين لنيل اللقب الذي طالما حلموا به.

وضمت الجولة النهائية من برنامج The Voice Kids مواهب من كل من مصر والعراق واليمن والمغرب والسعودية ولبنان.

وبعد مرور المشتركين الـ15 أمام المدربين وغنائهم على المسرح بالحلقة الماضية في The Voice Kids، حسم كل مدرب خياراته وتأهل 6 من المشتركين إلى العرض النهائي، ليل السبت.

وضمت الجولة النهائية من The Voice Kids أشرقت من مصر، ونور وسام من العراق، وهما من فريق تامر حسني، وماريا قحطان من اليمن وحمزة لبيض من المغرب وهما من فريق كاظم الساهر، ولجي المسرحي من المملكة وجورج عاصي من لبنان وهما من فريق نانسي عجرم.







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