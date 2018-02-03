دُنى الغامدي تحصد لقب بطولة القائد الدولية للملاكمة

المواطن - الرياض

اختتمت فعاليات بطولة القائد الدولية بالملاكمة 2018 في محافظة البلقاء الأردنية بالأمس بفوز السعودية دُنى الغامدي بلقب البطولة.

وشاركت دُنى الغامدي العام الماضي في بطولة العرب للملاكمة التي أقيمت أيضاً في الأردن، وبطولة القائد الدولية تُعَدّ أولى مشاركاتها في العام الجديد.

وشهدت البطولة مشاركة عدة أندية من دول عربية وأجنبية، كالنرويج، وألمانيا، وفلسطين، ومصر، والعراق والإمارات، ولبنان، والكويت، إلى جانب الأندية الأردنية.

الجدير بالذكر أن الملاكِمة دُنى الغامدي هي السعودية الوحيدة التي تمارس رياضة الملاكمة على المستوى العربي والدولي.







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