طلبت من زوجها مصروف البيت فسدد لها 12 طعنة قاتلة

المواطن - القاهرة

شهدت دائرة قسم أول شبرا الخيمة، بشمال مصر، جريمة مروعة؛ حيث أنهى زوج حياة زوجته بـ12 طعنة في الصدر، بسبب طلبها مصاريف المنزل.

وتمكن رجال المباحث من القبض على المتهم، وأخطرت النيابة العامة لمعاينة الجثة وبدء التحقيق.

وفي التفاصيل تلقى رجال المباحث بلاغًا من الأهالي بدائرة قسم شبرا الخيمة، يفيد بوجود جريمة قتل نتيجة خلافات زوجية بين المتهم “عماد.ب” 63 سنة، موظف بشركة بترول على المعاش، وزوجته 49 سنة، التي تعمل مدرسة في إحدى مدارس شبرا الخيمة.

وعلى الفور انتقل رجال الأمن إلى موقع الجريمة، وبمعاينة الجثة تبين أن الضحية سيدة في العقد الرابع وبها 12 طعنة في الصدر والقلب وقطع في الوجه، وتم إلقاء القبض على المتهم واقتياده إلى قسم أول شبرا الخيمة، وإخطار النيابة العامة للانتقال لمعاينه الجثة وإصدار أمر بتشريحها ودفنها.







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