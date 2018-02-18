قبول الطلاب حاملي هوية زائر في المدارس الأهلية والأجنبية على نفقتهم الخاصة

المواطن - سعيد ال هطلاء - الرياض

وجَّه المدير العام للتعليم بمنطقة الرياض الأستاذ حمد بن ناصر الوهيبي بالسماح لحاملي هوية “زائر” من الطلاب والطالبات السوريين واليمنيين بالدراسة في المدارس الأهلية والأجنبية؛ وذلك بناء على توجيه وزير التعليم الدكتور أحمد العيسى القاضي بالموافقة على قبول الطلاب الحاملين لـ”هوية زائر” من السوريين واليمنيين في المدارس الأهلية والأجنبية على نفقتهم الخاصة.

وأوضح مدير مكتب التعليم الأهلي والأجنبي في تعليم الرياض أنس الأحيدب أن دراستهم ستكون على نفقتهم الخاصة وفق ضوابط معينه وهي أن يكونوا من مواليد المملكة وتربوا بها، أن يكونوا ممن قدم بتأشيرة زيارة، وأن تكون تأشيراتهم القادمين بها للمملكة حكومية.

وأشار الأحيدب إلى أن على المدارس الأهلية استكمال قبولهم وفق التنظيمات السابقة في أعمال القبول و أن يتم تسجيلهم في نظام نور وفق المتبع، حتى تتم إتاحة استكمال دراستهم في المدارس الأهلية والأجنبية، مؤكداً أن هناك إجراءات قبول في المدارس تشمل صورة من شهادة الميلاد، وصورة من قبول الطالب المبدئي في المدارس، وصورة من جواز السفر، وصورة من تأشيرة الزيارة سارية المفعول، وأصول جميع الشهادات للطالب، مبيناً أنه تتم مطابقة لأصول الشهادات مع الصور من إدارة الاختبارات والقبول (بنين وبنات) لاستكمال التحويل للمدرسة المطلوبة من الطالب.







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