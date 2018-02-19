قوات أفغانية خاصة تُحرر 30 مدنيًا من سجن تديره طالبان

المواطن - واس

صرح المتحدث باسم حاكم إقليم لغمان شرق أفغانستان، سرهادي زواك اليوم ، بأن قوات خاصة تمكنت من تحرير 30 مدنيًا من سجن تابع لحركة طالبان المسلحة بالإقليم.

وقال زواك، إن القوات اقتحمت سجنًا تابعا لطالبان بمنطقة ألينجار بعد ظهر أمس الأول خلال عملية استمرت على مدار يومين في المنطقة، أسفرت عن مقتل ثلاثة مسلحين وإصابة آخرين، فيما تمكنت القوات الخاصة الأفغانية من مصادرة أسلحة خلال العملية.

وأوضح زواك أن المدنيين المحررين ظلوا محبوسين منذ أكثر من عام بتهم تتعلق بالتعاون مع الحكومة الأفغانية.

من جانبه، نفى المتحدث باسم حركة طالبان ذبيح الله مجاهد، صحة هذه المعلومات، مفيدًا بأن المسلحين لم تكن لديهم سجون في المنطقة.







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