ليس شتوية.. المسند ينصح بارتداء الطلاب ملابس ربيعية اليوم

المواطن- عبدالرحمن دياب

شدد رئيس لجنة تسمية الحالات المناخية، الدكتور عبدالله المسند، على ضرورة ارتداء ملابس ربيعية، وليست شتوية لصغار الطلاب والطالبات في جميع مناطق المملكة.

وتابع المسند، في تغريدة له عبر حسابه الرسمي بموقع “تويتر”، أن هناك مناطق مستثناة وهي الحدود الشمالية والجوف وعسير وتبوك.

وتعجب بقوله: “معقول مرسلة طفلتك وعليها 7 فنايل اليوم!”.

وفي وقت سابق، كشفت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، توقعاتها لحالة الطقس اليوم الثلاثاء.

وتوقعت الأرصاد أن يستمر نشاط الرياح الجنوبية مثيرة للأتربة والغبار، تحد من مدى الرؤية الأفقية، قد تصل إلى أقل من 1كم، وقد تصل سرعة الرياح إلى أكثر من (55) كم/ ساعة على منطقتي مكة المكرمة والمدينة المنورة تشمل الأجزاء الساحلية منها، وكذلك منطقة حائل تمتد إلى منطقتي القصيم والرياض.

كما توقعت هطول الأمطار الرعدية مسبوقة برياح سطحية مثير للأتربة والغبار، تحد من مدى الرؤية الأفقية على مناطق (تبوك، وحائل، والقصيم، والحدود الشمالية) والأجزاء الشمالية من المنطقة الشرقية ومنطقة المدينة المنورة.

كما تبدأ درجات الحرارة بالانخفاض على شمال وغرب المملكة مساء غد.







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