محروم من حساب المواطن لأنَّ زوجته تعمل وأرامل ينتظرن الدراسة من يجيبهم؟

المواطن ـ رقية الأحمد

حالات عدة، لم تزل تبحث عن إجابات لأسئلتها، دون جدوى، أو من ينهي معاناتهم مع عدم الفهم، والانتظار، لاسيّما حين يتعلق الأمر بالدعم، بعد رفع أسعار الطاقة والمحروقات، فضلًا عن فرض ضريبة القيمة المضافة، وارتفاع تكلفة المعيشة.

ومن تلك الحالات التي تبحث عن إجابة، رصدت “المواطن” عبر موقع “تويتر” للتدوينات القصيرة، بالتزامن مع قرب صرف الدفعة الثالثة في 11 شباط/ فبراير الجاري.

أرملة لم تدرس حالتها:

كشفت مواطنة، أنّها أرملة، وقدمت على حساب المواطن وعندها بنت وولد تابعين، إلا أنَّ الحالة لم تدرس، على الرغم من أنها قدمت الطلب، منذ الإعلان الأول عن برنامج حساب المواطن، فما الحل؟

حيرة مؤهل ولست بمؤهل فما الحل؟

وأشار أحد المواطنين إلى أنَّه تلقى رسالة التأكيد بأنه “مؤهل”، مبيّنًا أنّه “حين دخلت حسابي وجدت أنني مؤهل أنا وأربعة من أفراد أسرتي فقط، والبقية غير مؤهلين، بعدها جاءت رسالة تفيد بأنني أنا أو أحد أفراد أسرتي غير مؤهلين، والآن أدخل حسابي مرة أخرى وأجد أنني مؤهل أنا وأربعة من أفراد أسرتي، فماذا أفعل؟”.

أرملة ليست مؤهّلة!!

وقالت مواطنة محتارة منذ وفاة زوجها: زوجي توفي وهو رب الأسرة، وعلى الرغم من ذلك، جاءتني رسالة بأنني “غير مؤهلة”، فما الحل؟

محروم لأنَّ زوجته موظّفة:

وكشف مواطن، أنَّه من بين المحرومين من حساب المواطن على الرغم من أنَّ راتبه 3000 ريال، مبيّنًا أنّه “تواصلت مع برنامج حساب المواطن، عن طريق الهاتف، ولم أجد التجاوب”.

وأوضح أنَّ “العذر الذي قدّموه لي أنَّ زوجتي موظفة، على الرغم من أنَّ 90% من الراتب ينفق في سداد القرض العقاري، فضلًا عن راتب الخادمة والسائق”.

لم يتم دراسة الحالة:

وبيّن مواطن ثانٍ، في تعليق على دفعة الاستحقاق الثالثة، المرتقبة في 11 شباط/ فبراير الجاري، أنَّه “سجلت من يوم ٢ كانون الثاني/ يناير 2018، وحتى الآن الحالة (لم يتم دراسة حالة الأهلية مسبقًا) فما الحل؟

وثيقة الأحوال لابنتي تعيق الاستحقاق:

وأبرزت مواطنة أنّه “لدي اثنتين من البنات، وعلى الرغم من ذلك تم تصنيفي في غير مؤهل للاستحقاق، بسبب (برنت الأحوال) على الرغم من أنني أرفقت دفتر العائلة، واعترضت، دون جدوى، فمن المسؤول؟”.

مستقل ويقال لي إنَّ أحد التابعين غير مؤهل!!

وأضاف مواطن آخر: تم تصنيفي “غير مؤهل”، وبياناتي كلها كاملة بالمرفقات، إلا أنَّني تلقيت رسالة مفادها: تحقق من أهلية التابعين، على الرغم من أنَّني فرد مستقل، ولا تابع عندي، واعترضت وتم قبول الاعتراض منذ شهرين، ولم أزل دون أي استحقاق، للشهر الثالث على التوالي، أفيدوني ماذا أفعل؟

لم أتلقَّ الدعم بينما حصلت زوجتي عليه!!

وتساءل مواطن: “سجلت في فترة التسجيل الأولى لدى حساب المواطن ولم أتسلم أي دعم رغم قرب دفع الاستحقاق الثالث، إلا أنَّ زوجتي استلمت الدعم مع الدفعة الأولى من الاستحقاق، بحكم أنها من ذوي الاحتياجات الخاصة، إلا أنّني حين اعترضت تمَّ إيقاف الدعم عنها أيضًا، فما الحل؟







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