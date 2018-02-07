7 أيام من التقدم والنماء.. شاهد المملكة في أسبوع

المواطن- الرياض

لخص مركز التواصل الحكومي للعمل الإعلامي المشترك، أبرز نجاحات المملكة في أسبوع.

ونشر حساب المركز على “تويتر”، مقطع فيديو للمملكة في أسبوع بعنوان “أسبوع للتقدم والنماء”، حيث قدَّم مركز الملك سلمان للإغاثة مساعدات لدعم 37.100 شخص من لاجئي الروهينغيا، فيما شهد يوم الاثنين الماضي انطلاق برنامج الإسكان بتعاون 16 جهة حكومية.

كما شهد الأسبوع أيضًا تجهيز الموانئ اليمنية بـ4 رافعات ضمن خطة العمليات الإنسانية الشاملة، بالإضافة إلى إضافة وسام الملك سلمان ضمن لائحة الأوسمة السعودية.

وفي سياق متصل، شهد الثلاثاء الماضي ترسية مشروع سكاكا للطاقة الشمسية بحجم 300 ميغاواط بقيمة 1.1 مليار ريال، فيما رعى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز حفل افتتاح الجنادرية 32 يوم أمس الأربعاء.

وشهد أمس أيضًا أمرًا ساميًا باستحداث كلية للهندسة في جامعة الأميرة نورة، أما اليوم الخميس فشهد إطلاق أضخم مشروع لإعادة توطين الحياة الفطرية في منطقة نجران.







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