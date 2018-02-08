stc_تتجاهل_مطالب_ثلوث_المنظر .. هل حلم الـ3G صعب المنال؟

المواطن- عبدالرحمن دياب

سنوات تمر والشكوى واحدة لا تُحل ولا تتغير.. مركز ثلوث المنظر، التابع لمحافظة بارق، يعاني من كثرة انقطاع شبكة الإنترنت والاتصالات السعودية تتجاهل.

وعلى الرغم من نشر “المواطن” تقريرًا يرصد معاناة الأهالي من ضعف الإنترنت منذ 5 أشهر تقريبًا إلا أن الاتصالات السعودية لم تتفاعل طوال هذه الفترة ليزداد الغضب من هذا التجاهل المتعمد.

قرى خارج الشبكة:

وفي ثلوث المنظر قرى خارج نطاق تغطية شبكة الإنترنت والاتصالات، خاصة خدمة الجيل الثالث والرابع، وبعض الأبراج لا تدعم المركز بالكامل، ليصبح الأهالي في عزلة تامة عن العالم الخارجي.

وقبل أشهر تم التواصل مع مزود الخدمة من خلال خدمات العملاء، كما تم تقديم شكاوى إلى هيئة الاتصالات السعودية، ووعدوا بالوقوف على مشكلة انقطاع الإنترنت والاتصالات في قراهم إلا أنه لم يتم إصلاح أي أعطال أو حل أي مشاكل.

خسائر بالجملة:

وتسبب الأعطال وخروج المنطقة عن التغطية في خسائر مالية للأهالي، فهم يدفعون اشتراكهم في الباقات الخاصة بخدمات الإنترنت المسبقة الدفع، ولكنها تذهب دون فائدة جراء كثرة الأعطال والانقطاعات التي تحدث للخدمة وبشكل مستمر والتي كبدتهم الخسائر.

وانعكس الغضب على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، ليكون أداة جديدة عسى أن تحل المشكلة، ليدشن مغردون وسمًا باسم “stc تتجاهل مطالب ثلوث المنظر”.

غضب من التجاهل:

وكتب عمر الشهري: “لا نطالب بالمستحيل نحن نطالب بشيء معقول”.

أما عبدالله الشهري فكتب: “كلنا أمل من هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات التدخل العاجل في حل هذا المأساة المستمرة من سنين، وأتمنى أن ترتقي المطالبات على أرض الواقع وتتدخل الصحف المحلية لإيصال الصوت ليكون العمل منظم، وأن تكون المطالبات مستمرة حتى تغيير الشركات من سياستها مع العميل”.

واتفق نايف معهم وقال: “للأسف الاتصالات السعودية خدمة سيئة مع ارتفاع في التكلفة وضعف في الاتصال والإنترنت في منطقة تهامة بشكل عام ولا أعلم ما السبب”.

ومن جانبه، غرد علي الشهري: “مع stc رجعنا 20 سنة إلى الخلف، والرسالة لا تصل إلا بعد فترة.. انظروا إلى أين وصلنا؟!”.

وتعجب ماجد من الوضع وتجاهل الاتصالات السعودية لهذه الشكاوى، وكتب: “دول العالم تجرب 5G وفي ثلوث المنظر والقرى حولها نريد 3G يعمل”، موجهًا رسالته إلى الشركة: “والله عيب أنقذوا سمعتكم”.

يمكن الاطلاع على تقرير “المواطن” المنشور سابقًا حول المشكلة من هنا







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