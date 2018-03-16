آل الشيخ لـCBS الأميركية: حملتنا ضد الفساد إنجاز.. وإجراءات تسوية الريتز ليست بِدعة

المواطن - محمود نبيل - ترجمة:

كشف المستشار في الديوان الملكي محمد آل الشيخ، ما دار في حملة المملكة ضد الفساد التي قادها ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، والتي أدت إلى توقيف المئات من الأمراء والمسؤولين الحكوميين في فندق الريتز كارلتون بالرياض خلال الأشهر القليلة الماضية.

وجاء ذلك على هامش حوار ولي العهد مع شبكة CBS الأميركية، التي ستذيع حوارها الكامل مع الأمير محمد بن سلمان الأحد المقبل، حيث أكد المستشار محمد آل الشيخ أن “حملة مكافحة الفساد بسيطة للغاية، كان لدينا مشكلة خطيرة مع الفساد، وتحدث ولي العهد عن الأمر في الواقع مرتين علنًا”.

​وقال آل الشيخ: “لدينا مشكلة حقيقية، وبالنظر إلى هيكل بعض هذه القضايا المتعلقة بالفساد، كنا قلقين من أنه إذا بدأنا معالجة القضايا في وقت واحد، فقد يتم سحب بعض المال من المملكة، وهو ما قد يكون له تأثير سلبي شديد على البلاد والاقتصاد؛ لذلك كان علينا أن نفعل ما فعلناه في الريتز”.

وأكد المستشار في الديوان الملكي للشبكة الأميركية أن “في الدول الديمقراطية التي توجد فيها إجراءات قانونية، هناك محاكمة، والعديد من الناس يمرون بإجراءات تسوية مشابهة”، موضحًا “أنه بالنظر إلى ضخامة وحجم ما حدث، أعتقد فعلًا أنه كان إنجازًا حدث بسرعة كبيرة، وأنه تم التعامل معه بطريقة فعالة جدًّا”.

ووفقًا للشبكة الأميركية، فإن الحوار تطرق إلى العديد من الملفات الخاصة، أهمها حرب اليمن وحملة المملكة ضد الفساد، التي أدت إلى توقيف مئات المسؤولين والأمراء على خلفية تهم الفساد في الريتز كارلتون.

ومن المقرر أن يتم تناول العشرات من الملفات الحيوية في لقاء ولي العهد مع الرئيس الأميركي دونالد ترامب خلال الثلاثاء المقبل، والذي ينظر إليه على أنه اجتماع حيوي في خطط ولي العهد محمد بن سلمان لتنفيذ رؤية 2030 الشاملة.







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