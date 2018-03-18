آل الشيخ يكشف موقف المملكة من المرشحين لاستضافة مونديال 2026

المواطن- الرياض

قال تركي آل الشيخ رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة إنه لم يتم حسم الملف الذي سيتم دعمه لاستضافة فعاليات بطولة كأس العالم عام 2026.

وأكد آل الشيخ في تغريدة على صفحته بموقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، إنه لم يطلب أحد من المملكة حتى الآن الحصول على الدعم في ملف مونديال 2026.

وأضاف أنه في حالة طلب أحد الدعم فإنه سيتم الوضع في الاعتبار مصلحة المملكة في المقام الأول والأخير، ولن يتم قبول اللون الرمادي نهائيًا.

وأعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) الدول المرشحة لاستضافة مونديال 2026، حيث سيكون الملف المغربي في مواجهة ملف مشترك يضم دول أمريكا والمكسيك وكندا.

وسيصوت أعضاء الفيفا في 13 يونيو المقبل على البلد الذي سيحظى بشرف التنظيم.







"> المزيد من الاخبار المتعلقة :

إقرأ ايضا :