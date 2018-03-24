أسبوع الاقتصاد في جامعة الأميرة نورة.. 5 أيام و20 دورة وجلسة حوارية مميزة

المواطن - حسن عسيري - الرياض

شهدت جامعة الأميرة نورة بنت عبدالرحمن، للمرة الرابعة على التوالي، ملتقى أسبوع الاقتصاد، الذي نظمه نادي القسم في كلية الإدارة والأعمال، برعاية عميدة الكلية الدكتورة تغريد السديس ورئيسة قسم الاقتصاد هيفاء الحارثي ومشرفة النادي الدكتورة فاطمة حسن.

وكان الملتقى بتنظيم وإشراف وتعاون طالبات نادي الاقتصاد، والذي يتضمن 12 فريقًا، بقيادة الطالبة نورة الأشقر.

ويحتضن النادي ما يقارب 150 طالبة متطوعة، فيما حاز نادي الاقتصاد على لقب النادي الذهبي على مستوى أندية الكلية وعلى مدار ثلاث سنوات.

وامتد ملتقى أسبوع الاقتصاد 5 أيام بدءًا من يوم الأحد الماضي حتى يوم أمس الخميس، تحت شعار “رؤية، تخصص، جدارة، مستقبل”، تناول من خلاله أبرز القضايا الوطنية والمواضيع الاقتصادية، ومن أهمها برامج التحول الوطني، والتعريف بأهم محاور رؤية 2030.

ومن أبرز القضايا التي تم تناولها خلال الملتقى من جميع المحاور قضية البطالة، أسبابها وعلاجها، وتحليل الوضع الاقتصادي الحالي للملكة وما تشهده من تحولات سريعة ومستمرة.

وشهد الملتقى دورات تطويرية شملت إعداد السيرة الذاتية واجتياز المقابلة الشخصية بنجاح.

كما نظم النادي خلال ملتقى أسبوع الاقتصاد ما يتجاوز 20 دورة وجلسات حوارية وبعض ورش العمل، قام بتقديمها بعض أعضاء هيئة التدريس من منسوبي كلية الإدارة والأعمال، وبعض المراكز المتخصصة بالتدريب والتطوير، كما تم استضافة بعض الشخصيات الهامة من رواد الأعمال ومنهم خالد الشنيبر وبعض الخبراء الماليين والمتخصصين في سوق المال، وبعض الكُّتاب الاقتصاديين.

وتم تسجيل حضور ما يقارب 1000 طالبة في فعاليات ملتقى أسبوع الاقتصاد، وكانوا من كليات متعددة.

ولفتت هذه الفعالية انتباه العديد من الطالبات حول أهمية الاقتصاد، ومعرفة أهم المصطلحات الاقتصادية من خلال الحملة المصاحبة للفعالية، كذلك لاقى معرض العملات النقدية وتاريخها الموازي للحملة إعجاب الكثير من الطالبات من خلال عرض أهم العملات العالمية المختلفة والنادرة من مختلف أنحاء العالم.

كما تم التعريف بشكل بسيط ومختصر عن تاريخ العملات النقدية ونشأتها، كذلك تمت استضافة بعض الشخصيات الملهمة والرائدة في مجال الأعمال عن طريق برنامج التواصل الاجتماعي “سناب شات”، كما قدم نادي الاقتصاد الشكر للشركاء النجاح الذين ساهموا برعاية ودعم نجاح الملتقى.







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