أول أديبة سعودية تترجم قصصها للغات الأجنبية

المواطن- الرياض

خطت الأديبة السعودية تهاني آل دويهم أولى خطوات العالمية بترجمة عملها الجديد “جنة في صدري” إلى اللغة الإنجليزية، موضحةً أنها تستعد لترجمة أعمال جديدة لعدة لغات أخرى.

والعمل الأدبي الجديد جنة في صدري عبارة عن قصص قصيرة جدًّا، ويقع في 100 صفحة من القطع المتوسطة.

ويضم الكتاب مجموعة من القصص القصيرة ذات المعاني العميقة والرمزية بأسلوب شيق يأخذ القارئ لحلو المشاعر، ثم تسقطه على أحوالنا بسلاسة.

وما يميز الكتاب أيضًا، الرسومات التعبيرية التي تعبر عن كل قصة، وهي من رسومات الفنانة التشكيلية سارة آل دويهم.

جدير بالذكر أن الكاتبة تهاني آل دويهم سوف توقع كتابها في معرض الكتاب القادم بالرياض في وجود عدد من الأدباء والإعلاميين السعوديين والعرب.







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