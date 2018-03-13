إصابة 5 طالبات في تصادم مركبتين بمكة المكرمة

المواطن - مكة المكرمة

أصيبت خمس طالبات بالمرحلة الابتدائية في مكة المكرمة في حادث مروري نتيجة ارتطام سيارتين، وتم اتخاذ الإجراءات الطبية من قِبَل الهلال الأحمر.

وفي التفاصيل كان مواطن يقود سيارة صغيرة برفقته خمس طالبات بالمرحلة الابتدائية، ودخل أحد التقاطعات دون انتباه أو إعطاء الأفضلية للمركبة الأخرى “دينّا” يقودها سائق (باكستاني) يسير في الطريق الصحيح.

وتسبب ذلك في ارتطام المركبتين؛ ما أدى إلى إصابة الطالبات وقائد المركبة بإصابات طفيفة، حيث باشرت إدارة مرور العاصمة المقدسة التحقيق لمعرفة تفاصيل الحادثة.







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