إنفوجرافيك “المواطن”.. تفاصيل الاتفاقية الموقعة بين السعودية للصناعات العسكرية وبوينج لصناعة الطائرات

المواطن - الرياض

رصدت صحيفة “المواطن” بالإنفوجرافيك تفاصيل الاتفاقية الموقعة بين الشركة السعودية للصناعات العسكرية وشركة بوينج لصناعة الطائرات.

وتستهدف الاتفاقية توطين أكثر من 55% من صيانة وإصلاح الطائرات الحربية ذات الأجنحة الثابتة والطائرات العمودية في المملكة العربية السعودية.

كما تستهدف نقل تقنية دمج الأسلحة على تلك الطائرات، وتوطين سلسلة الإمداد لقطع الغيار داخل المملكة وذلك تحقيقاً لرؤية المملكة 2030.

وكذلك تدعم الاتفاقية كافة منصات الطيران الحربي بالمملكة ليعزز إمكانيات الردع.

إيرادات المشروع

– إجمالي إيرادات المشروع 22 مليار دولار

– حجم استثمارات يصل لـ450 مليون دولار في المرافق والمعدات داخل المملكة

– توفير 6 آلاف وظيفة بحلول العام 2030.







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