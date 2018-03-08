إنفوجرافيك المواطن.. لقاء باكنغهام.. دلالة علاقة عظيمة بين مملكتين

المواطن - الرياض

التقى ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، بالملكة إليزابيث الثانية في قصر باكنغهام، أمس الأربعاء، حيث ناقشا العلاقة التاريخية العميقة بين المملكتين، وأيضًا التشابه بين السعودية وبريطانيا في التغيرات الجذرية التي ترسم مستقبلهما من جديد.

كما تناول لقاء ولي العهد الأمير محمد بن سلمان مع ملكة بريطانيا الملكة إليزابيث الثانية عمق العلاقة التي تربط بين المملكتين، ورؤية 2030 والتغيرات الاجتماعية والاقتصادية الإيجابية في السعودية.

وتضمن اللقاء العديد من النقاط المهمة منها:

• تناول لقاء ولي العهد الأمير محمد بن سلمان مع ملكة بريطانيا الملكة إليزابيث الثانية عمق العلاقة التي تربط بين المملكتين، ورؤية 2030 والتغيرات الاجتماعية والاقتصادية الإيجابية في السعودية.

• لقاء قصر باكنغهام أحد شواهد العلاقة التاريخية والقوية بين المملكتين.

• أكد ولي العهد على مكانة العلاقات وأنها تاريخية منذ تأسيس المملكة وعميقة واستراتيجية ووصفها بالعظيمة.

• تعتبر زيارة ولي العهد أحدث الخطوات المتعلقة بعلاقة العائلتين الملكيتين والتي تضع القواعد للعلاقة المتواصلة بين البلدين.







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